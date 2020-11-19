Три тысячи сотрудников петербургских социальных учреждений, живших на работе во время пандемии, получили добавку к зарплате

Персонал соцучреждений, живущий на работе из-за пандемии, может рассчитывать на прибавку к зарплате. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около трех тысяч сотрудников соцучреждений Санкт-Петербурга получили существенные доплаты к зарплате. Они причитались тем, кто во время пандемии жил прямо на работе, чтобы не увеличивать риск распространения коронавируса.

- Стимулирующие выплаты распространяются на те учреждения, в которых введены ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим работы, где работники фактически проживали как минимум по 14 дней внутри учреждения, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

В зависимости от условий работы, врачам полагается доплата по 40 тысяч рублей за каждую смену, а если среди их подопечных оказались больные коронавирусом, то сумма вырастает до 60 тысяч.

Соцработники, педагоги и средний медперсонал получают по 25 или 35 тысяч рублей соответственно.

Младшему медперсоналу полагается 15 или 20 тысяч рублей за смену, а техническим работникам - по 10 или 15 тысяч.