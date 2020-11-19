В Ленобласти нашли убийц женщины, пропавшей семь лет назад. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО

Следователи управления СК России по Ленинградской области раскрыли убийство жительницы деревни Замошье Бокситогорского района, тело которой было найдено в лесу весной 2020 года. Труп лежал в земле и был упакован в мешок.

- Было установлено, что в 2013 году домой к 53-летней хозяйке зашли гости — четыре человека. Компания распивала спиртные напитки, после чего между вспыхнула ссора. Женщину избили и скинули в подвал, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на данные Следственного комитета.

Потерпевшая скончалась от побоев. Когда протрезвевшие гости это заметили, то решили по-тихому избавиться от тела. Труп завернули в полиэтилен и положили в мешок, после чего оттащили в лес и закопали. Семь лет преступление было скрыто, пока труп случайно не нашли.

Сейчас четверым фигурантам предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и совершенное группой лиц. Им грозит до 15 лет лишения свободы.