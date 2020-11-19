Подростков-националистов задержали за нападение на иностранцев в Санкт-Петербурге

Еще двух подростков задержали в Петербурге за нападение на иностранцев на почве национальной ненависти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала двоих парней, причастных к нападению на троих граждан одной из среднеазиатских стран. Ими оказались 16-летние подростки, студенты медицинского колледжа. Как стало известно в четверг, 19 ноября 2020 года, ранее по этому же делу были задержаны еще трое молодых людей.

- По данным следствия, участники этой группы 20 октября напали на троих мужчин у дома 11 по Трамвайному проспекту. Ребята распылили в лица своим жертвам газовые баллоны, избили руками и ногами. При этом в ходе нападения публично выкрикивали оскорбительные высказывания в адрес потерпевших, касающиеся их национальности, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

18 ноября следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Во время обысков у подростков изъяли пневматический пистолет, нож, балаклаву и предметы с символикой ультраправой идеологии.

Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, двое пока допрошены в качестве свидетелей.