В Оперштабе предупредили петербуржцев о новом виде мошенничества из-за коронавируса

Петербуржцев предупреждают о новом виде телефонного мошенничества. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый вид мошенничества появился в Санкт-Петербурге на фоне ситуации с коронавирусом. Об еще одном способе обмана, при помощи которого у доверчивых горожан выманивают их ровные деньги, предупреждают в Смольном.

- Мошенники убеждают: на фоне ситуации с Covid-19 пенсионерам предоставляются путевки в санатории. Обменять фальшивку предлагается на 22,5 тыс. рублей, сообщив предварительно свои реквизиты, - сообщает антикоронавирусный Оперативный штаб Петербурга.

Получив доступ к данным банковских карт, мошенники просто списывают со счетов деньги. Вернуть средства, также как и найти преступников, получается далеко не всегда.

Чтобы не попасть удочку, петербуржцам еще раз напоминают: не сообщайте реквизиты, в том числе пароли и коды от своих карт. Чтобы убедиться, кто вам звонит, повесьте трубку и сами наберите номер социальных служб, указанный на их сайтах.