Вода в Неве поднялась до 125 см выше ординара, а набережную Смоленки опять затопило

На набережной Смоленки опять наводнение. Фото: Александра СУРИС

В Петербурге опять поднимается уровень воды в Финском заливе, Неве и других реках и каналах. Из-за сильного юго-западного ветра на город идет нагонная волна, которая уже привела к тому, что Нева на отметке у Горного института поднялась до 125 см выше ординара. А жители Василеостровского района опять видят, как «поплыла» набережная Смоленки.

- У нас наводнение, - сообщают читатели «КП-Петербург».

Напомним, что в Санкт-Петербурге наводнением считается подъем воды в Неве и у Кронштадтского футштока на 160 см и выше ординара. При опасности наводнения, в том числе из-за нагонной волны, закрывают створки дамбы и прекращают судоходство по кронштадтскому каналу, однако пока таких сообщений в Комплексе защитных сооружений не делали.

Отметим, что сильный ветер, сначала юго-западный, а потом и северо-западный, будет дуть и в пятницу, 20 ноября. А к субботе стихия успокоится.