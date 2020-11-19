Банду автоугонщиков в резиновых масках и париках задержали в Санкт-Петербурге и Карелии

Банда угонщиков в резиновых масках воровали машины в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге и Карелии полиция задержала банду автоугонщиков, которые для прикрытия работали в резиновых масках и париках. Всех троих поймали 17 ноября 2020 года. Среди них: 38-летний житель Карелии, 35-летний уроженец Якутии, проживающий в Петербурге, а также 39-летний уроженец Риги, проживающий в Ленобласти. Воры изменяли идентификационные обозначения похищенных автомобилей и продавали их по всей России.

- Житель Карелии приезжал к своим соучастникам в Петербург, взламывал замки автомобилей и угоняя их, в то время как соучастники в резиновых масках и париках следили за обстановкой. Похищенные автомобили отгоняли в гараж на проспекте Народного Ополчения для дальнейшей переделки и реализации, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Точно установлено, что они причастны к угону четырех иномарок "Lexus NX200", "Cadillac XT5", "Toyota RAV4", "Lexus RX350" летом-осенью 2019 года.

Во время обысков в гараже полиция нашла автомобиль "Киа", угнанный 13 ноября в Гатчине, две охотничьих винтовки и травматический пистолет с патронами, маски и парики, а также 10 граммов гашиша.

Все трое задержаны, возбуждены уголовные дела.