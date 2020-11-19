МЧС объявило штормовое предупреждение 20 ноября в Санкт-Петербурге

Штормовое предупреждение объявлено в Петербурге 20 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Сильный ветер никак не утихнет в Санкт-Петербурге. Управление МЧС Северной столицы объявило штормовое предупреждение в пятницу, 20 ноября 2020 года. При этом ожидается, что в городе резко похолодает после рекордно теплого дня, зафиксированного 19 ноября.

- По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 20 ноября в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 15-20 метров в секунду. На дорогах местами гололедица, - предупредили в МЧС города на Неве.

Что касается погоды, то после 11 градусов в четверг, в пятницу температура воздуха резко опустится до нуля, плюс 1 градуса тепла. При этом ночью пройдет небольшой дождь, утром и днем ожидается мокрый снег.

В МЧС напоминают, что при сильном ветре рекомендуется закрывать дома окна, а также не ходить рядом с плохо закрепленными конструкциями и сухими деревьями.