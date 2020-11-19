МЧС предупредил о штормовом ветре и гололеде в Ленобласти 20 ноября

Сильный ветер и гололед ожидают в Ленобласти 20 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шторм совсем не собирается утихать в Ленинградской области. Управление МЧС региона предупредило местных жителей о том, что в пятницу, 20 ноября 2020 года, снова будет бушевать сильный ветер. В прибрежных районах скорость разовьется до 23 метров в секунду.

- 20 ноября ночью на территории Ленинградской области ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах 23 метров в секунду, днем порывы ветра 15-18 метров в секунду, - рассказали в МЧС.

На выходных в регионе также будет не спокойно. В субботу ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. В воскресенье снова усилится до 15-20 метров в секунду. При этом на востоке региона ожидается метель, мокрый снег.

Также на протяжении всех дней на дороге будет образовываться опасный гололед. Поэтому автомобилистам необходимо быть максимально осторожными во время поездок.