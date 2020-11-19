Беглов внес поправку о сокращении дефицита бюджета Санкт-Петербурга

Губернатор внес поправку в бюджет Санкт-Петербурга, которая сокращает дефицит. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес свою поправку ко второму чтению корректировки городского бюджета на 2020 год. Согласно предложению градоначальника, дефицит уменьшится на 20,7 млрд рублей, а доходы при этом вырастут на 29,8 млрд. Не обойдется и без увеличения расходов – на 9,1 млрд.

Деньги в казне прибавятся благодаря налоговым и неналоговым доходам, не считая добавки от федерального центра.

- Средства направят в первую очередь на борьбу с коронавирусом, куда входят стимулирующие выплаты медикам и выдача бесплатных лекарств для лечения пациентов. На социальные выплаты безработным выделен еще 1 млрд рублей, а на региональные доплаты к пенсии – еще 200 млн рублей, - передает пресс-служба Смольного.

С учетом поправки бюджет на 2020 год Санкт-Петербурга имеет следующий вид: доходы – 639,8 млрд рублей, расходы – 718,7 млрд рублей а дефицит – 78,9 млрд рублей.