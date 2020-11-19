Смольный нашел четыре места для переезда петербургского дельфинария

Власти Санкт-Петербурга ищут новое место для городского дельфинария. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) предложил четыре места для переезда закрывающемуся петербургскому дельфинарию. Напомним, прежнее здание, где обитали морские львы, моржи и другие животные, разрушается на глазах. Директор дельфинария принял решение перезимовать с питомцами на берегу Черного моря.

Тем временем в Смольном видят отклик расстроенных горожан и обещают помочь, чем смогут. КГА уже направил в адрес комитета по культуре предложения по новому размещению дельфинария. В списке четыре района.

- Варианты земельных участков следующие: в Приморском районе южнее пересечения Долгоозерной ул. и Парашютной ул.; в Петергофе на Гостилицкой ул., участок 1; в Кировском районе пр. Ветеранов, участок 301; во Фрунзенском районе Шипкинский переулок, участок 4, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе КГА.

Окончательный выбор участка пока неизвестен. По словам директора дельфинария, это будет либо Приморский район либо Купчино.