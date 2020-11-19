Петербуржцы стали меньше жаловаться на коммунальщиков в 2020 году

Снижение числа жалоб на отопление, отсутствие воды и другие проблемы ЖКХ зафиксировали в 2020 году в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко подвел итоги анализа обращений горожан по поводу работу служб ЖКХ. Оказалось, что жители Северной столицы в 2020 году стали гораздо меньше жаловаться на коммунальщиков. По мнению Линченко, это произошло благодаря усиленному надзору и профилактике нарушений в ЖКХ. Также не лишними оказались адресные программы по ремонту той или иной части домов.

- В итоге в Жилком поступило в 2 раза меньше письменных обращений по вопросам текущего ремонта и содержания многоквартирных домов, а также предоставления коммунальных услуг населению, чем в аналогичный период 2019 года. Сюда входят и обращения петербуржцев в электронном виде. Кроме того, число звонков горожан по этой же тематике в Городской мониторинговый центр снизилось на 28,7%, - приводят словам Линченко в пресс-службе Смольного.

Власти обещают, что продолжат системную работу в жилищном блоке, а в конце 2020 года назовут лучшие районы, УК и специалистов сферы ЖКХ.