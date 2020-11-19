Новые лаборатории для тестов на коронавирус откроются в Санкт-Петербурге

Еще три новых лаборатории по тестированию на коронавирус откроются в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В трех медучреждениях Санкт-Петербурга откроются новые лаборатории для тестирования на коронавирус. Напомним, в среднем в Северной столице каждый день проводят от 33 до 40 тысяч ПЦР-исследований на COVID-19. Теперь в городе обещают делать еще 8 тысяч анализов.

Лаборатории вовсю готовятся к открытию, они появятся в трех медучреждениях – в больнице №26, Елизаветинской больнице и в НИИ Скорой помощи.

- Мощность каждой лаборатории – 300 анализов в день. Помимо этого из городского бюджета выделили 34,2 млн рублей, чтобы дополнительно оснастить 5 диагностических лабораторий в разных районах города. Сейчас закупается оборудование. Еще 100 млн рублей выделено на закупку тест-систем на COVID-19 районным лабораториям и трем стационарам – на выявление антигена, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что к 19 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге функционируют 48 лабораторий, занимающихся тестами на коронавирус. Охват составляет 669 анализов на 100 тысяч человек, что примерно в 10 раз выше норматива.