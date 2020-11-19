Полицейские спасли пьяного петербуржца, грозившего спрыгнуть с Яхтенного моста

Полиция не дала молодому и пьяному петербуржцу спрыгнуть с моста. Фото: vk.com/dorinspb

Полицейские сумели спасти пьяного петербуржца от прыжка с Яхтенного моста. Как передает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте», все произошло около 4:30 ночи. Стражи порядка получили сообщение о том, что некий молодой человек перелез через ограждение переправы и норовит «отправиться в плавание». Судя по видеозаписи, мужчина действительно был нетрезв и курил сигарету, громко спрашивая полицию, что ему грозит за его представление. Те заверили, что все с ним будет в полном порядке.

- Пока сотрудники патрульно-постовой службы отвлекали 22-летнего мужчину, инспектор ДПС ОГИБДД по Приморскому району схватил его, не давая спрыгнуть, и перетащил на мост, - пишет «Дорожный инспектор».

Добавим, что внятно объяснить причину опасного поступка «герой» инцидента так и не смог. О его дальнейшей судьбе ничего не сообщается.