Беглов назвал количество доз вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге

Александр Беглов рассказал о ходе вакцинации от коронавируса и гриппа в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр Беглов сообщил о количестве доз вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге. В сентябре город получил первую «бандероль» с 42 прививками. Затем врачам доставили еще 400 доз вакцины. Однако прививку от инфекции сделали далеко не все – лишь 37 медработников, по данным на 18 ноября 2020 года.

- Вакцина от коронавируса продолжает поступать в город. Мы подписали соглашение о поставках еще 4 667 доз и направили документ в Минздрав РФ, - сообщил Беглов зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой на заседании Оперштаба по борьбе с COVID-19.

Что касается ситуации с прививками от гриппа, то их сделали уже 2 миллиона и 163 тысячи горожан. По планам Смольного, вакцину должны поставить еще 1 миллиону человек. Также известно, что от пневмококковой инфекции в рамках нацкалендаря привито больше 40 тысяч жителей Северной столицы.