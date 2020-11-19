Волонтеры начали развозить участковых врачей по домам в трех районах Санкт-Петербурга

Акция "Подвези врача" стартовала в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы активно участвуют в акции «Подвези врача», подбрасывая участковых медиков до пациентов в трех районах города. Добровольцы работают «социальным такси» уже второй день к ряду. При этом волонтеры все время находятся в масках и перчатках и не забывают обрабатывать дезинфицирующими средствами машину после каждого визита к тому или иному больному.

- Участковые врачи сейчас находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Вызовов по городу много. И от того, как быстро они приедут к больному и поставят ему диагноз, нередко зависит жизнь людей. А работа автоволонтеров, не жалеющих личного времени, заслуживает отдельных теплых слов благодарности, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Волонтеры помогают и пожилым жителям Санкт-Петербурга, которым теперь положено сидеть на самоизоляции. По данным на 19 ноября 2020 года, в числе добровольцев есть 629 аккредитованных человек. Число волонтеров увеличится в амбулаторных медучреждениях, особенно в справочных и колл-центрах поликлиник.