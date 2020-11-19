15 тысяч медработников переболели коронавирусом в Санкт-Петербурге

Комздрав сообщил о заражении коронавирусом около 15 тысяч сотрудников медицинских организаций. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе переболели уже 15 тысяч сотрудников медицинских организаций. При этом 13 тысяч из этого числа – непосредственно работники, оказывающие медпомощь. По словам Лисовца, выплаты за заражение инфекцией по долгу службы получили около 9 тысяч человек.

Смольный уже думает над пилотным проектом психологической помощи медикам, поскольку понимает весь тяжкий груз, свалившийся на них из-за пандемии. Для этого в Центре медицинской профилактики будут работать клинические психологи. А вот путевок в санатории и пансионаты пока не предусмотрено.

- Пока еще непонятен временной интервал, когда такое можно будет отправить в восстановительный отпуск людей. Но по летнему опыту скажу, что для медработников огромная радость просто перейти на обычную работу после коронавирусной, - сообщил глава Комздрава в эфире телеканала «78» в рамках марафона «Спасибо!».