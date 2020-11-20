Штормовой ветер, дождь и мокрый снег ждут 20 ноября в Санкт-Петербурге

Вода в реках Петербурга поднялась из-за сильного нагонного ветра. Фото: Артем КИЛЬКИН

Похолодание и очередной удар непогоды накроют Петербург в пятницу, 20 ноября. Уже с раннего утра в городе дует сильный ветер и идет дождь, а днем порывы достигнут штормовой скорости, плюс возможен мокрый снег.

- Утром и днем дождь, мокрый снег, снег. Ветер юго-западный, западный и, к вечеру, северо-западный. Умеренный, с порывами до сильного, скоростью 15-20 метров в секунду. Температура в течение суток составит +4...+2 градуса, с понижением. Атмосферное давление будет падать, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге дождливо и ветрено. Юго-западные порывы достигают скорости 14 метров в секунду. Давление составляет 747,4 мм ртутного столба, а влажность достигает 80%. Термометры на данный момент показывают +4 градуса ровно.

Но уже в субботу погода вернется в нормальное состояние. Температура в течение суток будет колебаться от -1 до +3, ветер стихнет и лишь днем возможны небольшие осадки. Также ожидается и ночной гололед.