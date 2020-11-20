На Сиреневом бульваре сгорела кровать, а на улице Матроса Железняка - ксерокс

У МЧС была неспокойная ночь из-за непогоды. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два необычных пожара произошли минувшими вечером и ночью в Санкт-Петербурге. Выезжавшим на вызовы пожарным пришлось тушить кровать и ксерокс в двух соседних районах города. Но больше всего беспокойств спасателям доставила непогода.

- 19 ноября в 22:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул.Матроса Железняка, д.57. В офисном помещении площадью 50 кв.метров происходило горение оргтехники на площади 1 кв.метр. В 23:45 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

В 01:37 поступило сообщение о пожаре из Выборгского района. В доме 2, корпус 1 на Сиреневом бульваре загорелись постельные принадлежности в одной из комнат квартиры-«трешки». Здесь с ЧП спасатели справились за 20 минут.

Зато всю ночь подразделения МЧС выезжали на уборку упавших от ветра деревьев и конструкций. По причине стихии им поступило 44 вызова. Травму получил один житель Петербурга.