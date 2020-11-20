Карманницу с пакетом, ворующую телефоны в магазинах, ищут в Центральном районе Санкт-Петербурга

Карманница украла телефон у девушки в книжном магазине. Фото: vk.com/spb_today

Полицейские Центрального района Санкт-Петербурга ищут ловкую карманницу, которая похищает кошельки и телефоны у посетителей магазинов. Женщине хватает доли секунды, чтобы вытащить ценные вещи из кармана зазевавшегося человека.

- В Центральном районе орудует воровка. 19 ноября в «Буквоеде» на улице Пестеля эта женщина украла телефон у девушки, вытащив его из кармана. Возможно промышляет и в других районах города, - сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Интересно, что момент преступления попал на камеру наблюдения, установленную в книжном магазине, однако увидеть лицо женщины практически невозможно, ведь оно скрыто за медицинской маской.

Пандемия как никто помогла злоумышленникам и теперь никто не смотрит косо на человека, скрывающегося под маской.

Тем не менее потерпевшие не теряют надежды, что кто-то все же сможет помочь выяснить личность воровки.

А чтобы не стать жертвой карманников, все ценные вещи лучше убирать во внутренние карманы.