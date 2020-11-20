Трое цыган похитили жителя Колпино, чтобы завладеть его комнатой в коммуналке

Полицейские освободили жителя Колпино, у которого пытались отобрать комнату в коммуналке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские вместе со своими новгородскими коллегами нашли и освободили 54-летнего жителя Колпино. Мужчину похитили трое цыган, чтобы завладеть комнатой в коммунальной квартире на Раумской улице, принадлежащей жертве.

- 16 ноября в полицию поступило сообщение от 76-летней женщины. Пенсионерка рассказала, что сосед по коммунальной квартире ее 54-летнего сына подозревает, что мужчину похитили. По его словам, утром 10 ноября неизвестные люди забрали хозяина из квартиры, отобрали паспорт и увезли в неизвестном направлении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как оказалось, мужчину, злоупотребляющего алкоголем, в город Чудово вывезли «представители кочевого народа». Петербуржца усиленно спаивали и заставляли подписать документ о продаже комнаты, предлагая взамен жилье в Новгородской области и немного денег.

Полиция считает, что на счету злоумышленников может быть несколько подобных эпизодов.