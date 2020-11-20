Видео конфликта в петербургском автобусе из-за маски, после которого убили пассажира, появилось в сети

Конфликт в петербургской маршрутке из-за маски, после которого убили мужчину, попал на видео Фото: принтскрин видео.

В распоряжении "КП-Петербург" появилось видео конфликта в автобусе из-за защитной маски, после которого мужчина убил пассажира, сделавшего ему замечание. Инцидент произошел вечером в среду, 17 ноября 2020 года, в Санкт-Петербурге. 53-летний житель Мурино ехал в маршрутке и обратил внимание на то, что парочка - мужчина и женщина - едут без средств защиты. Тогда он решил напомнить им о том, что в стране пандемия.

- Словесная ссора из-за масок переросла в драку, которая продолжилась уже на улице на Индустриальном проспекте, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

На кадрах видно, что мужчина подошел к сидящей парочке и начал им указывать на отсутствие масок. Перебранка затянулась. Женщина пыталась замять конфликт и надела маску. Однако ссора не утихала. В итоге, слово за слово, житель Мурино ударил ковид-диссидента и выбежал из маршрутки. Обиженный мужчина бросился за ним на улицу, где и нанес смертельный удар в спину своему оппоненту.

На данный момент подозреваемый задержан.