Трое хулиганов напали на водителя автобуса и разгромили остановку в Санкт-Петербурге

Троих мужчин задержали за нападения на водителя автобуса и погром остановки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге трое хулиганов напали на водителя автобуса и разгромили остановку общественного транспорта. Инцидент произошел в 6:30 часов утра 17 ноября 2020 года на Хасанской улице Красногвардейского района. В полицию позвонил 43-летний мужчина и рассказал, что на него нападают люди, пытаются выломать двери автобуса. На место выдвинулся наряд патрульно-постовой службы.

- Мужчина пояснил, что на перекрестке Хасанской улицы и Индустриального проспекта на остановке из автомобиля "Хендай" вышел водитель и стал хвататься за стекла водительской двери и размахивать руками, после чего стал дергать за ручки водительской двери автобуса, чтобы открыть ее и вытащить его из автобуса, - рассказали в ГУ МВД по Петербургу.

Водитель применил перцовый баллончик, чтобы защититься. Тогда из машины вышли еще двое, сломали на остановке деревянную доску сидения и начали бить переднюю дверь автобуса.

Спустя полчаса после заявления полицейские задержали троих граждан среднеазиатского государства, в возрасте от 27 до 29 лет. В отношении подозреваемых возбуждено дело о хулиганстве.