Два уроженца Чечни напали на молодого петербуржца у школы в Калининском районе

Служебная собака Зорро помогла задержать грабителей. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские, при помощи кинологов и служебной собаки по кличке Зорро, задержали двух приезжих из Чечни, которые в ночь на 19 ноября напали на 18-летнего юношу у территории школы. Все произошло в Калининском районе на Антоновской улице.

- Сотрудникам полиции молодой человек пояснил, что неизвестные преставились сотрудниками уголовного розыска, никаких документов не предъявили и под угрозой применения насилия потребовали денежные средства. Испуганный петербуржец отдал 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия тут же выехал наряд с полицейской собакой. Она взяла след и вскоре довела оперативников до квартиры на улице Замшина. Там, по горячим следам, были задержаны 23-летний Дока и 24-летний Ваид.

В отношении них заведено дело по статье «Грабеж» уроженцам Чечни грозит до семи лет лишения свободы.