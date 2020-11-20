Власти Петербурга назвали стоимость лечения одного пациента с коронавирусом

Сколько стоит лечение одного пациента с коронавирусом, рассказали в Смольном. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Бесплатное» лечение одного пациента с коронавирусом в Санкт-Петербурге обходится бюджету в 3 000 – 16 000 рублей. Об этом в пятницу, 20 ноября, на пресс-конференции в ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

- На данный момент схемы лечения пациентов с коронавирусной инфекцией прописаны в девятой редакции временных рекомендаций министерства здравоохранения, - отметил чиновник. – Всего их семь: три для пациентов, болеющих в легкой форме, две – для средне-тяжелых без пневмонии, и еще две – для средне-тяжелых с пневмонией.

Меньше всего, отметил Сарана, стоит лечение больных, у которых COVID-19 протекает в легкой форме – порядка 3 000 рублей. Дороже всего бюджету обходятся средне-тяжелые пациенты с пневмонией – до 16 000 рублей. В эту сумму входит большой набор препаратов: от симптоматической терапии до антикоагулянтов (лекарства, препятствующие свертыванию крови), антибактериальная терапия и препараты на основе гормонов.

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