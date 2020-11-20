Район, где могут раньше всех начать выдавать бесплатные лекарства от коронавируса, назвали в Смольном

В Пушкине выдача бесплатных лекарств от коронавируса может начаться раньше, чем в Петербурге.
Фото: Ирина БЫСТРОВА
Бесплатная выдача препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции должна начаться в Санкт-Петербурге уже со следующей недели – ориентировочно с понедельника, 23 ноября 2020 года. Однако есть район, где новую схему готовы запустить уже в субботу, 21 ноября.
- Речь идет о Пушкинском районе, - отметил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. – Там уже пройдены все необходимые процедуры, заключены все контракты, лекарства уже начали поступать в медицинские учреждения. Поэтому в теории там готовы начать их выдачу пациентам с SARS-CoV-2 уже в субботу, 21 ноября.
Тем не менее, отметил Сарана, ориентироваться на столь сжатые сроки все же не стоит. Скорее всего, Пушкинский район начнет выдавать бесплатные лекарства тогда же, когда и все остальные – на следующей неделе, начиная с 23 ноября.
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