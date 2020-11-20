Видео с нерпой Крошиком, радующимся первому снегу в Санкт-Петербурге, появилось в сети

Нерпа Крошик радуется первому снегу в Санкт-Петербурге Фото: принтскрин видео.

В социальной сети появилось милое видео со знаменитой нерпой Санкт-Петербурга Крошиком, который радуется первому снегу. Кадры размещены в пятницу, 20 ноября 2020 года, в Instagram Фонда "Друзей балтийской нерпы", где обитает ластоногий.

На небольшом видео можно разглядеть, как упитанный Крошик радостно плавает по бассейну, то погружаясь под воду, то снова выныривая, словно ловя снежинки. Потом ластоногий ловко выпрыгнул на бортик, пристально посмотрел на того, кто снимает его на видео, развернулся и снова отправился наворачивать круги по своим водным владениям.

Напомним, что погода в Петербурге 20 ноября нестабильная. Снег сменяется дождем, потом солнцем и снова снегом.

- Утром и днем дождь, мокрый снег, снег. Ветер юго-западный, западный и, к вечеру, северо-западный. Умеренный, с порывами до сильного, скоростью 15-20 метров в секунду. Температура в течение суток составит +4...+2 градуса, с понижением. Атмосферное давление будет падать, - сообщает городской гидрометцентр.