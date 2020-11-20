Инфляция в октябре 2020 года в Санкт-Петербурге оказалась ниже общероссийской

Инфляция в Санкт-Петербурге в октябре была ниже общероссийской Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге инфляция в октябре 2020 года оказалась ниже общероссийской. Об этом в пятницу, 20 ноября 2020 года, рассказали в Северо-Западном главном управлении Центрального банка России. Так, инфляция в октябре оставила 3,7 процента после сентябрьской 3,4 процента. При этом по стране этот показатель равен 4 процентам.

- Основное влияние на инфляцию в городе оказывали общероссийские факторы. Из-за ослабления рубля выросли издержки производителей мясопродуктов, вследствие чего подорожало куриное мясо, увеличились темпы прироста цен на говядину и яйца. Продовольственная инфляция в октябре составила 3,4 процента после 3,1 процентов в сентябре, - рассказали в Центробанке.

Темп роста цен на услуги увеличился до 3,7 процентов. На него в основном влияли региональные факторы. Например, оживление внутреннего туризма в Санкт-Петербурге замедлило снижение цен на проживание в гостиницах города.

Также активизация на рынке жилой недвижимости города привела к увеличению спроса на мебель и строительные материалы.