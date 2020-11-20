8-балльные пробки сковали Санкт-Петербург вечером 20 ноября 2020 года

В Петербурге во время метели появились 8-балльные пробки Фото: Артем КИЛЬКИН

В середине дня в пятницу, 20 ноября 2020 года, в Санкт-Петербурге началась метель, которая поспособствовала образованию пробок в городе. На 17 часов Северную столицу сковали заторы в 8 баллов. Плотно стоят как центр, так и спальные районы.

- В Санкт-Петербурге 8 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в пятницу. Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 19 часам достигнут 5 баллов, - сообщили в сервисе "Яндекс".

На Московском шоссе из центра, на Невском проспекте к Дворцовой площади пробки в 7 баллов. Пискаревский проспект в сторону центра стоит в заторе в 6 баллов.

На внутренней стороне КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной машины стоят на протяжении 7,5 километров. По внутренней стороне кольцевой от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе в течение трех часов стоят автомобили на протяжении 5,5 километров.

Также большая пробка собралась на проспекте Обуховской Обороны от Большого Смоленского проспекта до улицы Бабушкина.