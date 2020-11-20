Метель и ураган обрушатся на Ленинградскую область в выходные

Метель накроет Ленобласть в выходные Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Выходные в Ленинградской области обещают быть очень снежными. Синоптики прогнозируют, что 21 и 22 ноября 2020 года в регионе будут бушевать метель с ураганом. При это температура воздуха в области ожидается на уровне от минус 2 до плюс 3 градусов.

- В ночь на субботу, 21 ноября, в Ленобласти в большинстве районов ожидается мокрый снег. Днем также в регионе будет мести. Ветер немного ослабнет до 6-11 метров в секунду, в конце дня усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4...+1 градусов, днем -2...+3 градусов, - сообщили в МЧС Ленобласти.

В воскресенье, 22 ноября, ночью и утром местами сильный снег, мокрый снег, в отдельных районах метель. Утром и днем синоптики прогнозируют местами налипание мокрого снега. Также в регионе усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Из-за непогоды все выходные на дорогах будет сильный гололед. Поэтому автомобилистам следует быть осторожнее, чтобы не попадать в аварии.