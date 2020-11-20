Более 12 тысяч школьников находятся на домашнем обучении из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Родители более 12 тысяч школьников отправили своих детей на удаленку в Петербурге Фото: Александра СУРИС

В Санкт-Петербурге на пятницу, 20 ноября 2020 года, более 12 тысяч школьников находятся на обучении дома по решению родителей. Петербуржцы, которые опасаются, что их дети могут заразиться коронавирусом в учебных заведениях, написали заявления и отправили своих чад на смешанный формат обучения. Такие данные приводит комитет по образованию.

- Также на сегодня в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 60 класса в 34 школах. Это 0,3 процента от от общего количества классов в городе, - пояснили в комитете.

Кроме того, 17 групп в 13 детских садах полностью закрыты на карантин. Все дети находятся дома с родителями.

Число карантинных классов и групп каждый день меняется. Так, 18 ноября были закрыты 16 групп в 11 детских садах, а на удаленке находились 57 классов в 29 школах.