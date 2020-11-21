Без сильных осадков и с прояснениями обещают в субботу, 21 ноября, в Санкт-Петербурге

После вчерашнего в Петербурге скользко, но в субботу снег растает. Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти ясно, но не слишком тепло будет в Санкт-Петербурге в наступившую субботу. По прогнозу синоптиков, 21 ноября температура в городе будет держаться на отметке немногим выше ноля градусов, а на дорогах сохранится гололед.

- Большую часть дня Северная столица будет ощущать влияние небольшого промежуточного антициклона, а ближе к вечеру с запада потянутся облака теплого атмосферного фронта. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, - сообщает на своей странице в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозу, температура воздуха в городе днем составит +2…+4, по области 0…+5 градусов. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, скоростью до 5-10 м/с. Атмосферное давление пойдет вниз и опустится практически до нормы - 761 мм рт. столба.