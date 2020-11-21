Пьяного бесправника на BMW со стрельбой и погоней ловили во Всеволожске

Гаишники со стрельбой гонялись за нарушителем по Всеволожску. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередного нарушителя правил дорожного движения пришлось с погоней и стрельбой ловить сотрудникам Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Во Всеволожске инспектора заметили BMW, водитель которого неадекватно вел машину. Его остановили, но внезапно иномарка рванула с места.

- Около 5 часов утра 20 ноября в Пугоревском проезде для проверки документов был остановлен автомобиль. Когда сотрудники полиции подошли к машине, она неожиданно тронулась с места, столкнулась с припаркованной «Ладой» и скрылась, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

На требования инспекторов водитель не реагировал, поэтому им пришлось стрелять в воздух, а потом и по колесам. Восемь раз.

После того, нарушитель, бывший пьяным, проспался в отделении, он рассказал, что уезжал о полицейский, так как не имел при себе прав.

Известно, что «гонщиком» оказался 33-летний уроженец Ставропольского края, живущий в Мурино.