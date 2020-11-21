Петербургский бизнесмен нанимал школьников, чтобы разбивать машины неугодных людей

Бизнесмену грозит от 5 до 8 лет за привлечение школьников к преступлениям. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

От пяти до восьми лет лишения свободы грозит петербургскому бизнесмену за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Именно по такой статье на 61-летнего мужчину завели дело в следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- По версии полиции, бизнесмен умышлено подыскивал малолетних, считая, что так можно будет избежать уголовной ответственности. Весной этого года, с его подачи 8-летний школьник камнями повредил иномарку на юго-западе Петербурга, - сообщает пресс-служба Главка.

Отметим, что еще в 2019 году на мужчину уже было заведено дело по статье «умышленное уничтожение чужого имущества». Позднее оказалось, что и к тому случаю коммерсант привлекал подростков.

При этом по статье за уничтожения он мог отделаться штрафом, а вот за вовлечение малолетних предусмотрена только тюрьма.