Благовещенский мост отмечает 170 лет со «дня рождения»

Благовещенскому мосту исполнилось 170 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

21 ноября празднует свой 170-летний юбилей первый в Санкт-Петербурге постоянный мост – Благовещенский. Стационарная переправа через Неву, точнее Большую Неву, появилась в 1850 году. На церемонии открытия присутствовал лично император Николай I, а строили мост почти восемь лет.

- В 1842 году российский инженер Станислав Кербедз составил проект переправы через Большую Неву на Васильевский остров. Закладка нового моста состоялась 1 января 1843 года. Строительство рассчитывали завершить за четыре года, однако в связи со сложностью проекта срок оказался вдвое большим, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Впервые в истории российского мостостроения сваи пришлось забивать в реку с таким быстрым течением, как у Невы. Работы под водой велись с помощью воздушных колоколов.

Готовый мост оказался восьмипролетным, а подъемная часть находилась у правого берега реки. В 1918 году мост переименовали в имени Лейтенанта Шмидта, а 1936–1938 годах - полностью перестроили. Разводным стал средний пролет.

При реконструкции 2004 года внешний вид переправы приблизили к историческому и вернули прежнее имя.