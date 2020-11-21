Два спектакля Мариинского театра номинировали на «Золотую маску»

Два спектакля Мариинки претендуют на "Золотые Маски". Фото: Олег ЗОЛОТО

Два спектакля Мариинского театра были номинированы на Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска» в сезоне 2020 – 2021 годов. Причем обе постановки претендуют на главную награду страны в нескольких номинациях.

- «Лолита» Родиона Щедрина в постановке Славы Даубнеровой поборется за звание лучшего оперного спектакля, - сообщает пресс-служба Мариинки на странице театра ВКонтакте.

Персональные «маски» лучшую за женскую и мужскую партии могут взять Пелагея Куренная, исполнившая заглавную партию, Александр Михайлов (Клэр Куильти в опере) и приглашенный солист Петр Соколов, блиставший в роли Гумберта Гумберта.

Вторым претендентом на «Золотую Маску» стал балет Максима Петрова «Русские тупики-II» на музыку Настасьи Хрущевой. Постановка может получить премии за работы хореографа и композитора, мужскую (Василий Щербаков) и женскую (Елена Андросова) роли, а также как лучший балетный спектакль в целом.