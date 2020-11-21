Дзюба не забил: «Зенит» не смог обыграть «Ахмат» и потерял в Грозном два очка

Дзюба не забил - "Зенит" не выиграл. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в 15-м туре Российской премьер лиги. Игра закончилась со счетом 2:2, сине-бело-голубые потеряли два потенциальных очка, заработав лишь одно, а Дзюба опять не забил. Таковы итоги поездки в столицу Чечни.

- Гости дважды вели в счете по ходу матча, но хозяева оба раза отыгрались за счет голов Бернарда Бериши, - сообщает пресс-служба «Зенита».

При этом матч был насыщенным событиями. Во-первых, Дзюба опять не получил капитанскую повязку - с ней вышел Ловрен. Во-вторых, с поля за две желтых карточки был удален Ракицкий. Теперь обескровленному «Зениту» придется играть еще и без него.

Отметим, что за петербуржцев забили Кузяев и Ловрен.

После 15 игр у «Зенита» 31 очко. Столько же и у столичного ЦСКА, но армейцы имеют игру в запасе и при любом результате, кроме проигрыша, обойдут клуб с берегов Невы.