В Петербурге отреставрируют один из старейших кинотеатров – «Уран»

Здание кинотеатра "Уран" отремонтируют за год. Фото: gov.spb.ru

Один из старейших петербургских кинотеатров и чуть ли не единственный только детский кинотеатр в городе – «Уран» - приведут в порядок. Здание дореволюционной постройки не видело ремонта почти 70 лет и находится в плачевном состоянии.

- Это небольшой кинотеатр, всего на 127 мест. Но он очень нужен району, особенно детям. Поэтому мы взялись за его реконструкцию. Стены и крыша были в неудовлетворительном состоянии, - отметил губернатор Санкт-Петербурга, посетивший с объездом Выборгский район.

По словам Александра Беглова, после работ кинотеатр приспособят для маломобильных посетителей.

Отметим, что здание на Ярославском проспекте было построено в 1913 году и изначально проектировалось для показа кино. Единственный капитальный ремонт здесь делали после войны, в 1953 году.

Сейчас на работы город выделил серьезные деньги. В течение года в кинотеатре укрепят фундамент, кровлю, покрасят стены и заменят оборудование, а в начале 2022-го «Уран» снова откроется для юных посетителей.