Полицейские в Санкт-Петербурге нашли 10 «резиновых» квартир с мигрантами

В Петроградском районе Санкт-Петербурга полицейские провели рейд арендаторов квартир. Участковые обошли три тысячи квартир, проверяя законность их сдачи в аренду. Особое внимание они уделили мигрантам. В результате рейда проверено около 3 тысяч квартир и выявлено 10 так называемых «резиновых» квартир. - Акцент был сделан на выявление нарушений миграционного законодательства и обнаружение так называемых «резиновых» квартир с проживающими в них иностранными гражданами, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В профилактическом рейде было задействовано около 60 участковых. Они проверили более 2,6 тысяч квартир в 99 жилых домах и выявили более 58 сдаваемых под наем квартир, законность аренды которых вызвала у полицейских сомнения. В 10 квартирах полицейские заметили большое количество мигрантов. Среди них дома на Каменноостровском проспекте, Большом проспекте П.С. и Кронверкском проспекте. Силовики доставили в полицию 30 мигрантов, которых привлекли к ответственности.