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В Санкт-Петербурге ожидается циклонический вихрь и дождь со снегом

При этом температура воздуха прогреется до 7 градусов тепла
Роман ЛЯЛИН
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Снег с дождем ожидается в Петербурге

Снег с дождем ожидается в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге ожидается теплая, но плаксивая погода. В городе 22 ноября ожидается дождь со снегом и сильные порывы ветра. Об этом рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня, 22 ноября, по территории региона пройдет атмосферный фронт, после чего за погоду Северной столицы будет отвечать теплый сектор циклонического вихря, - сообщил Михаил Леус. - Его усилиями будет облачно, пройдут дожди, в начале дня с мокрым снегом.

Воздух в Санкт-Петербурге прогреется до 6 градусов тепла, в Ленинградской области термометр покажет до 7 градусов тепла. Также ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду.

- Атмосферное давление будет активно падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы, - уточнил синоптик.