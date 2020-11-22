Число заболевших коронавирусом в Ленобласти на 22 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 22 ноября 2020 года составило 204 человека. Это на два человека больше, чем днем ранее. При этом число излечившихся от инфекции за сутки превысило количество заболевших. Выздоровели в 47 регионе за сутки 205 человек.

- Скончавшихся от инфекции за последние сутки нет, - сообщает оперштаб.

Всего в Ленинградской области за время пандемии заболели коронавирусом 15 тысяч 296 человек, излечились от вируса 9 тысяч 658 пациентов, 131 человек скончался.