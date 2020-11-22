Пьяный водитель сбил полицейского и протащил его на капоте в Ленобласти

Пьяные дебоширы напали на ППС Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области 21-летний пьяный водитель ВАЗ-2106 с пассажиром напали на сотрудников полиции. Ночью в городе Пикалево проезжающие мимо работники патрульно-постовой службы заметили машину и подошли к шоферу для проверки документов. Лихач был сильно нетрезв и отреагировал неадекватно, сбив командира отделения ППСП на своей машине.

- Водитель попытался скрыться, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ленинградской области. - Полицейский от удара упал на капот движущейся машины, однако водитель продолжил движение. У дома 3 по улице Металлургов он был задержан.

При задержании один из пассажиров напал на сотрудника полиции, ударив его по голове. Водителя и дебошира в итоге доставили в отдел полиции, где выписали на них протоколы.

- Сотрудники полиции после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии продолжили несение службы, - уточняют в полиции.

Сейчас следственный комитет уже возбудил уголовное дело за нападение на сотрудников полиции. Водитель и пассажир задержаны.