Почти пять тысяч человек умерло от коронавируса в Санкт-Петербурге за время пандемии

Мемориал погибшим врачам был ранее в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге статистика погибших от коронавируса 22 ноября пополнилась еще 57 случаями. За все время с начала пандемии в городе умерло уже почти 5 тысяч человек. Официальную статистику приводит оперштаб, в котором погибшими от инфекции в городе считают 4 тысячи 953 человека.

Антирекорд по числу умерших в городе от инфекции был зафиксирован 11 ноября. В эьтот день от инфекции скончались 74 человека.

Всего же в России за время пандемии скончались от коронавируса 36 тысяч 179 человек. За последние сутки - 401 человек.

От инфекции в городе излечились за время пандемии более 57 тысяч человек, в стране - более 1,5 миллиона человек.