В Санкт-Петербурге задержаны шесть человек после массовой потасовки со стрельбой

Всех доставили в отдел полиции Фото: Артем КИЛЬКИН

Массовая потасовка со стрельбой произошла на улице Тореза. В полицию очевидцы сообщили, что слышали выстрел. На место происшествия сразу же приехали сотрудники полиции, которые задержали шесть человек.

- Сотрудниками полиции на месте изъят газовый и травматический пистолет, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В результате инцидента пострадавших нет. Граждане были доставлены в территориальный отдел полиции, где в отношении них составлены административные протоколы.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.