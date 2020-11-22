В Ленобласти накрыли гараж с двумя угнанными иномарками, в котором перебивали номера машин

Полицейские изъяли машины Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские задержали подозреваемого в угонах двух иномарок в Санкт-Петербурге. Во время обысков в гараже 46-летнего жителя Петергофа силовики обнаружили две иномарки «Хендай Тусон» без номеров.

- Полиция предполагает, что указанные автомобили могли быть похищены в октябре и ноябре текущего года в Приморском и Красносельском районах Петербурга, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - 17 октября 2020 года в полицию поступило сообщение от 57-летней пенсионерки, жительницы Приморского района Санкт-Петербурга, о том, что в период со 2 по 17 октября пропал автомобиль «Хендай Тусон», принадлежащий ее родственнику, проживающему в Европе. Ущерб составил 1, 4 миллиона рублей. А 6 ноября в полицию позвонил 44-летний электромонтажник, проживающий на проспекте Кузнецова, и сообщил, что ночью похитили его автомобиль «Хендай Тусон» за 1, 7 миллиона рублей.

Известно, что мужчина ранее был судим за незаконный оборот оружия. Судя по всему, теперь он специализируется на иномарка. В его гараже силовики нашли устройство для подавления сигналов сигнализации, два комплекта госномеров, ноутбук со станком для «перебивки» вин-номера и наклейки вин-номеров.