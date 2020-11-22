Шеф-редактор глянцевого журнала воткнула нож в друга во время пьяной потасовки в Петербурге

Девушка задержана сотрудниками полиции Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге 24-летняя шеф-редактор глянцевого журнала Карина задержана сотрудниками полиции. Во время отдыха с другом она порезала своего 27-летнего знакомого ножом. Известно, что в этот момент оба выпивали спиртное.

- 21 ноября в полицию Невского района поступило сообщение от 24-летней гражданки о том, что в квартире дома 17 по улице Антонова-Овсеенко ее избивает 27-летний знакомый, которого она ударила ножом, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Пострадавший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение. Подозреваемая задержана.

Сейчас полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Саама Карина не смогла оперативно прокомментировать произошедшее, сославшись на занятость.