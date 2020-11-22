В Петербург прилетели предвестники зимы - снегири

Птиц заметили на Елагином острове Фото: vk.com/kybishkin
На Елагином острове заметили прилетевших в Санкт-Петербург снегирей. Они считаются предвестниками зимы. Очаровательных птиц запечатлел фотограф Антон Кубышкин, который поделился кадрами в группе "Птицы СПб и России".
Атицы считаются предвестниками зимы Фото: vk.com/bird_spb
- Очень искал встречи с снегирями, теперь чувствую, что эти товарищи еще успеют надоесть. А может просто будут радовать своими нарядами всю зиму, - сообщил Антон Кубышкин.
Пользователям понравились очаровательные кадры Фото: vk.com/kybishkin
Фотографии очаровательных птиц понравились жителям города. Многие заметили, что раньше в Санкт-Петербурге их было больше.