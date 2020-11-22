Александр Беглов рассказал, сколько в Санкт-Петербурге доз вакцины от коронавируса

Город ожидает вторую партию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице "Вконтакте" подвел итоги недели. Среди прочего он рассказал о своем общении с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.

- Против гриппа привито больше 2 миллионов петербуржцев, - сообщил Алекскандр Беглов. - Город получил первые 400 доз отечественной вакцины «Спутник V» от ковида. В первую очередь будем вакцинировать медиков. По соглашению с Минздравом в Петербург поступит еще 4 тысячи 267 доз антиковидной вакцины.

Когда именно поступит вторая партия вакцины от коронавируса, губернатор не уточнил.