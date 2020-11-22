В Петербурге налетчик пришел на ограбление с игрушечным пистолетом, ему вместо денег отдали билеты банка приколов

Полиция задержала преступника Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в ограбление офиса микрозаймов на Среднем проспекте, в который накануне нагрянул налетчик. Неизвестный мужчина с пистолетом ворвался и потребовал отдать ему все деньги. Работник компании сопротивляться не стал. В итоге грабитель похитил из металлического ящика два свертка с деньгами и один конверт, после чего довольный скрылся.

Однако преступника ждало разочарование. Два свертка с деньгами оказались "куклами", где сверху и снизу для вида лежали купюры по тысяче рублей, все остальное были билеты банка приколов. В третьем конверте были только монеты. В итоге добычей преступника стали 4 тысячи 100 рублей.

Преступник, к слову, тоже был не до конца честен. На ограбление он пришел с игрушечным пистолетом. Полицейские нашли его брошенным возле офиса. Судя по всему, преступник был в отчаянии. Конверты он разорвал на выходе. И, видимо, уже тогда обнаружил обман.

- С места происшествия были изъяты вещественные доказательства, - сообщил источник "КП-Петербург". - Преступник попал на записи камер наблюдения.

К слову, полиция уже задержала двух подозреваемых. Судя по всему, у неудачливого налетчика был сообщник.