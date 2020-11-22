За неделю в больницу попали пять тысяч больных с коронавирусом в Санкт-Петербурге

В больницу ежедневно попадают до 800 человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга озвучили число госпитализированных больных с коронавирусом за неделю. На больничные койки за 7 дней в городе попали 5 тысяч 24 человека. Однако это на пять процентов меньше, чем на прошлой неделе.

- Впервые за последние недели мы увидели уменьшение количества госпитализированных, что может означать стабилизацию эпидемического процесса, - пояснил глава комздрава Дмитрий Лисовец. - Но это, конечно, вовсе не значит, что можно расслабиться и забыть обо всех ограничениях.

Лисовец при этом уточнил, что нагрузка на систему здравоохранения города остается высокой. В сутки в больницу у нас попадают от 520 до 825 человек с коронавирусом. Сейчас в городе для таких больных уже есть 10 тысяч 846 коек, однако большая часть из них заняты. Свободные на данные момент только 1 тысяча 147 коек, а именно 10,6 процентов.