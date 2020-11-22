Девушка разбилась насмерть, выпав из окна 16 этажа на проспекте Героев в Петербурге

Девушка разбилась при падении из окна Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Трагедия произошла в доме на проспекте Героев в Санкт-Петербурге. Как сообщают горожане в социальных сетях, девушка выпала из окна 16 этажа. Что именно с ней произошло, пока неизвестно.

- На проспекте Героев, 26/2, упала девушка с 16 этажа, разбилась насмерть, - сообщили в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербурга.

Пользователей соцсетей предположили, что девушка могла мыть окно.

Точную причину смерти и падения установят следователи, которые должны организовать доследственную проверку по факту смерти.

Тело погибшей в таких случаях направляют на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы исключить версию криминальной смерти.